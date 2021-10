Austria: Kurz si difende dalle accuse di corruzione, “naturalmente” resterò cancelliere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, come afferma il cancelliere austriaco, non c’è “alcuna prova” che sia stato proprio lui a controllare effettivamente le attività del ministero delle Finanze, così come non risulta chiaro quali siano le figure del dicastero coinvolte nella vicenda. "Bisogna fornire dei chiarimenti", ha detto il cancelliere austriaco. Kurz ha detto di non comprendere le argomentazioni del Wksta, secondo cui sarebbe proprio lui il beneficiario di questo sistema corrotto. Il cancelliere ricorda che nel 2016 ci sono stati 30 sondaggi pubblicati su diversi media e con risultati simili nello stesso periodo. "Ci sono state due elezioni dopo il 2016 e le abbiamo vinte entrambe", ha detto Kurz, secondo cui, di conseguenza, i risultati dei sondaggisti devono ritenersi accurati. "Quello che non riesco a capire: perché dovrei essere sempre colpevole di ogni ingiustizia", ha detto Kurz con rabbia. “In Austria si applica ancora la presunzione di innocenza, non la presunzione di colpevolezza”, ha aggiunto il cancelliere. (Geb)