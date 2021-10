Roma: sequestrati beni per oltre 800 mila euro a amministratore società trasporti Velletri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione del Gip del Tribunale di Velletri, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di oltre 800.000 euro nei confronti dell’amministratore di una società operante nel settore del trasporto di merci. Le fiamme gialle della compagnia di Velletri, incrociando - nel corso di un controllo fiscale - i dati delle dichiarazioni tributarie con i modelli di versamento F24, hanno scoperto il mancato pagamento dell’Iva riscossa dai clienti e denunciato l’uomo alla locale Procura della Repubblica per il reato di omesso versamento dell’imposta, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito all’Autorità Giudiziaria veliterna di disporre il sequestro preventivo - finalizzato alla confisca “per equivalente” - di una villa, 2 magazzini, 9 terreni agricoli, 1 autovettura e quote sociali, oltre che dei saldi dei conti correnti bancari riconducibili alla società. (Rer)