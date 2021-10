Libia: fonti stampa, circa 90 mercenari siriani lasciano il Paese verso la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 90 mercenari di nazionalità siriana sono partiti ieri sera dall'aeroporto Mitiga, a Tripoli, diretti in Turchia, tramite l’aereo di una compagnia libica, a pochi giorni dopo la partenza di un primo gruppo di combattenti. Lo ha riferito l’emittente di proprietà saudita "Al Arabiya", citando fonti informate. I mercenari sono stati separati dai viaggiatori ordinari all'aeroporto e messi in una sala d'attesa speciale dopo essere stati trasferiti dal campo di Yarmouk, a sud di Tripoli, all'aeroporto tramite due autobus appartenenti alla compagnia Al Sahem, ha chiarito la fonte. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, circa 300 combattenti di nazionalità siriana sono partiti per la Turchia il 5 ottobre e sono stati trasferiti in Siria.(Res)