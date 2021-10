Usa: Trump critica McConnell per l'apertura ai Democratici sul debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, di essersi "piegato" ai Democratici nel contesto del braccio di ferro sulla moratoria temporanea al tetto legale del debito federale, dopo che quest'ultimo ha presentato la proposta per una nuova sospensione temporanea del limite legale che consenta il rifinanziamento delle attività di governo. "Pare che McConnell si stia piegando di nuovo ai Democratici", recita una nota diffusa dall'ex presidente nel pomeriggio di ieri, 6 ottobre. "Col tetto del debito aveva in mano tutte le carte, avrebbe dovuto giocare la mano. Non lasciate che distruggano il nostro Paese!", ha scritto l'ex presidente. (segue) (Nys)