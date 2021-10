Usa: Trump critica McConnell per l'apertura ai Democratici sul debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani devono smettere di giocare alla roulette russa con l’economia statunitense, ha detto nelle scorse ore il presidente Usa, Joe Biden, criticando quella che ha definito “l’ostruzione e i giochi politici” da parte del Partito repubblicano che hanno finora impedito il raggiungimento di un accordo sull’innalzamento del tetto del debito e il rifinanziamento del governo federale. "I miei amici repubblicani devono smetterla di giocare alla roulette russa con l'economia statunitense. Se non vogliono fare il lavoro, si tolgano di mezzo. Lasciamo che i Democratici votino per aumentare il limite del debito senza ostacoli o ulteriori ritardi ", ha detto Biden, secondo quanto riferisce la “Cnn”. Biden ha dichiarato che i Repubblicani minacciano di minare la posizione degli Stati Uniti nel mondo con "un cinico, distruttivo stratagemma partigiano a scopo politico". "È una meteora diretta a schiantarsi contro la nostra economia. Dovremmo tutti volerlo fermare, fermarlo immediatamente. Questo non dovrebbe essere di parte", ha detto Biden. (segue) (Nys)