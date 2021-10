Germania: Lindner (Fdp), non siamo ancorati a possibili coalizioni di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) non è ancorato ad alcuna possibile alleanza di governo, né con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e i Verdi, né con ecologisti, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto dichiarato dal presidente della Fdp, Christian Lindner, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Il leader dei liberaldemocratici si è espresso in vista dei colloqui a tre sulla composizione dell'esecutivo che prenderanno il via oggi tra il proprio partito, la SpD e i Verdi. Al riguardo, Lindner ha evidenziato che, “con la Fdp, la Germania non si sposterà a sinistra”. Inoltre, il Paese ha bisogno di “un governo capace di agire presto” e per tale motivo la Fdp ha accettato “l'offerta, l'invito, la proposta di verificare se vi siano punti in comune con SpD e Verdi”. Allo stesso tempo, il presidente della Fdp ha ribadito che una coalizione tra liberaldemocratici, ecologisti e popolari “rimane un'opzione praticabile in termini di contenuti”. Lindner ha, infine, esposto le condizioni per la partecipazione del proprio partito al governo, respingendo alcune delle proposte centrali di SpD e Verdi: “Aumento delle tasse e ammorbidimento del freno all'indebitamento, su questo non si può contare sull'Fdp”. (Geb)