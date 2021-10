Indonesia: parlamento approva riforma del sistema fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi la Camera dei rappresentanti dell'Indonesia ha approvato la legge di bilancio per il 2022, che nelle intenzioni del governo di Giacarta segna l'inizio di un processo di consolidamento fiscale della prima economia del Sud-est asiatico dopo quasi due anni di ingente spesa pubblica sostenuta per far fronte alla pandemia di Covid-19. Il provvedimento fissa il deficit delle finanze pubbliche a 868mila miliardi di rupie (60,61 miliardi di dollari, pari al 4,85 per cento del Pil nazionale. Il dato rispetta le anticipazioni fornite dal presidente indonesiano Joko Widodo nel corso del messaggio rivolto al Paese lo scorso 16 agosto. La ministra delle Finanze, Sri Mulyani Indrawati, ha dichiarato che la legge di bilancio aiuterà l'Indonesia a riportare il rapporto deficit-Pil sotto la soglia del 3 per cento. Lo Stato indonesiano punta a raccogliere 1.510 miliardi di rupie tramite il gettito fiscale, e 335 miliardi di rupie da fonti di entrate non fiscali. Mulyani ha però avvertito che il bilancio e le capacità di finanziamento dello Stato restano vulnerabili all'incertezza che caratterizza la ripresa economica mondiale (Fim)