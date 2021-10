Cile: cessa obbligo di quarantena per viaggiatori vaccinati a partire dal primo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del cile ha annunciato che a partire dal primo novembre verrà eliminato l'obbligo di quarantena per i viaggiatori già vaccinati contro Covid-19 e che risultino negativi al tampone all'arrivo nel Paese. "Considerando le cifre attuali riguardanti la scarsa incidenza di casi positivi tra i viaggiatori in arrivo e la situazione epidemiologica nel paese, smetteremo di esigere la quarantena obbligatoria per le persone che entrano nel Paese avendo completato lo schema di vaccinazione e che risultino negative al test Pcr effettuato in territorio nazionale", ha affermato mercoledì la vice ministra della Salute, Paula Daza. Le persone non vaccinate dovranno invece continuare a rispettare l'obbligo di quarantena di sette giorni dall'ingresso nel Paese indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza e non potranno contare con il green pass nazionale. Dall'inizio della pandemia in Cile si sono registrati 1.658.444 contagi e 37.512 decessi. (segue) (Abu)