Arabia Saudita: Usa, sconcerto per carcerazione operatore umanitario Al Sadhan

- Gli Stati Uniti esprimono sconcerto per le notizie secondo cui un tribunale saudita ha confermato la pena detentiva di 20 anni, seguita da un divieto di espatrio di pari durata, per l'operatore umanitario saudita Abdulrahman al Sadhan, comminatagli per aver esercitato pacificamente il suo diritto alla libertà di espressione. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. “Abbiamo seguito da vicino il suo caso e siamo preoccupati per le accuse secondo cui il signor Al Sadhan è stato sottoposto a maltrattamenti, non è stato in grado di comunicare con i suoi familiari e che le sue garanzie di un processo equo non sono state rispettate”, prosegue il comunicato.(Nys)