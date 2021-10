Sud-est asiatico: Banca asiatica di sviluppo finanzierà chiusura delle centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) lavora all'istituzione di due fonti tesi a facilitare la dismissione anticipata di centrali termoelettriche a carbone nel Sud-est asiatico. Lo ha annunciato il presidente della banca, Masatsugu Asakawa, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" in vista del summit sul clima delle Nazioni Unite Cop-26, in programma alla fine di ottobre a Glasgow, in Scozia. I fondi verranno istituiti già dal prossimo anno per la promozione delle rinnovabili e l'acquisto di impianti termoelettrici a carbone in Paesi come l'Indonesia, che ne sono ancora fortemente dipendenti, cosicché l'Adb possa assumere un ruolo diretto nella gestione degli impianti e indirizzarli verso la chiusura. "L'Adb intende rivedere la sua politica energetica in concomitanza con il summit Cop26. Per cominciare, smetteremo di concedere finanziamenti per la costruzione di nuove centrali a carbone. Stabiliremo anche fondi per il ritiro degli impianti esistenti prima della scadenza della loro vita utile", ha dichiarato Asakawa nel corso dell'intervista. (segue) (Fim)