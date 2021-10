Sud-est asiatico: Banca asiatica di sviluppo finanzierà chiusura delle centrali a carbone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi verranno finanziati tramite prestiti a lunga scadenza e basso tasso d'interesse. Diverse istituzioni finanziarie avrebbero espresso interesse per l'iniziativa, e l'Adb ha già intrapreso consultazioni con le utility di Stato di paesi come Indonesia, Filippine e Vietnam. Asakawa non ha fornito informazioni in merito all'entità dei fondi, che però potrebbero assumere dimensioni molto vaste, dal momento che una centrale a carbone può arrivare a costare a seconda delle dimensioni più di 2,5 miliardi di dollari. "L'Asia genera circa il 60 per cento delle emissioni di gas serra mondiali. E' anche vulnerabili ai disastri naturali causati dal mutamento climatico. L'Adb si è data l'obiettivo di investire 80 miliardi di dollari in progetti per far fronte al mutamento climatico tra il 2019 e il 2030", ha ricordato Asakawa. (Fim)