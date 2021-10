Germania: rimpatriate da Siria otto “spose Stato islamico” con 23 bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state rimpatriate in Germania otto “spose dello Stato islamico” di cittadinanza tedesca che, già nel campo profughi di Al Roj nel governatorato di Al Hasakah in Siria nord-orientale, sono giunte all'aeroporto di Francoforte sul Meno con i loro figli, in totale 23 bambini. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, ricordando che ad Al Roj sono installati familiari di militanti dell'organizzazione terroristica. Secondo il quotidiano “Bild”, le otto donne e i 23 bambini sarebbero stati prelevati dal campo in Siria da funzionari del ministero degli Esteri tedesco, affiancato da personale dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Il volo verso la Germania sarebbe stato effettuato da un aereo militare degli Stati Uniti. Per “Der Spiegel”, su sei delle otto “spose dello Stato islamico” pende un mandato di cattura emesso dalla magistratura tedesca. (segue) (Geb)