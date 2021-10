Germania: rimpatriate da Siria otto “spose Stato islamico” con 23 bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La gran parte delle donne è stata posta agli arresti” all'arrivo in Germania, ha comunicato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. I minori sono stati, invece, “messi al sicuro”. L'operazione è stata svolta dalla Germania in coordinamento con la Danimarca, oltre che con gli Stati Uniti. Con il medesimo aereo militare degli Usa, sono infatti atterrate a Francoforte tre “spose dello Stato islamico” di cittadinanza danese con i loro figli, in totale 14, già nel campo di Al Roj. In precedenza, tutte le donne e i minori erano nel campo di prigionia di Al Hol, nel governatorato di Al Hasakah, dove sono internati miliziani dello sedicente califfato con i loro familiari. La struttura è controllata dalle Forze democratiche siriane (Fds), gruppo ribelle a maggioranza curda. (Geb)