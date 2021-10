Usa: arrestato 18enne autore sparatoria in un liceo del Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della contea di Arlington, in Texas, hanno arrestato un ragazzo di 18 anni accusato di essere l’autore della sparatoria che nelle scorse ore ha causato il ferimento di quattro persone in un liceo. Lo riferisce l'emittente "Abc News". L'uomo, identificato come Timothy George Simpkins, è stato preso in custodia senza incidenti ed è accusato di molteplici reati, ha fatto sapere il dipartimento di polizia di Arlington. La sparatoria alla Timberview High School, che si trova ad Arlington ma appartiene al distretto scolastico nella vicina Mansfield, è derivata da una rissa scoppiata in un'aula, ha detto l'assistente capo della polizia di Arlington, Kevin Kolbye, in conferenza stampa prima dell'arresto di Simpkins. Due persone sono state colpite e altre due hanno riportato ferite non specificate. Almeno tre dei feriti sono studenti e sono stati portati in ospedale per le cure. "Questo non è un atto di violenza casuale", ha detto Kolbye. "Questo non è qualcuno che attacca la nostra scuola."(Nys)