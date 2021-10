Argentina: Banca mondiale porta stima crescita a +7,5 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dichiarazioni recenti il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha affermato che "l'Argentina sta sperimentando un solido processo di ripresa economica con caratteristiche eterogenee ma con una chiara proiezione di crescita sostenuta per l'anno 2021 che stimiamo all'8 per cento". Il ministro ha sottolineato inoltre che "gli investimenti sono cresciuti del 6,1 per cento nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto al trimestre precedente mentre a livello interannuale l'incremento risulta del 38,4 in termini reali". Secondo Guzman la ripresa economica che sta vivendo l'Argentina è il risultato di politiche economiche concrete in cui lo Stato ha avuto un ruolo molto attivo in termini di tutela delle capacità produttive". "Essere stati in grado di preservare queste capacità è ciò che consente all'economia argentina di essere sulla strada della ripresa", ha aggiunto. (Abu)