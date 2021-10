Messico: la riforma energetica del presidente divide le opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il resto delle opposizioni - in testa il conservatore Partito di azione nazionale (Pan) - aveva da subito censurato la riforma, il Pri aveva preso tempo riservandosi di discutere il tema che comunque entrerà nell'agenda dei lavori parlamentari non prima di metà novembre. Un temporeggiamento che il Pan, forte dei suoi 114 seggi alla Camera e 25 al Senato, non gradisce, dicendosi pronto a rompere l'inedita alleanza stretta in Aula e in alcuni appuntamenti elettorali per arginare lo strapotere della forza di governo, il Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Il Pri, partito che ha espresso il presidente per oltre 70 anni fino alla fine dello scorso millennio, dovrà quindi decidere se spendere i voti dei suoi 71 deputati e 13 senatori, a favore o contro la riforma. (segue) (Mec)