Usa: Biden, Repubblicani smettano di giocare a roulette russa con l’economia

- I Repubblicani devono smettere di giocare alla roulette russa con l’economia statunitense. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden criticando quella che ha definito “l’ostruzione e i giochi politici” da parte del Partito repubblicano che hanno finora impedito il raggiungimento di un accordo al Congresso sull’innalzamento del tetto del debito e il rifinanziamento del governo federale. "I miei amici repubblicani devono smetterla di giocare alla roulette russa con l'economia statunitense. Se non vogliono fare il lavoro, si tolgano di mezzo. Lasciamo che i Democratici votino per aumentare il limite del debito senza ostacoli o ulteriori ritardi ", ha detto Biden, secondo quanto riferisce la “Cnn”. Biden ha dichiarato che i Repubblicani minacciano di minare la posizione degli Stati Uniti nel mondo con "un cinico, distruttivo stratagemma partigiano a scopo politico". "È una meteora diretta a schiantarsi contro la nostra economia. Dovremmo tutti volerlo fermare, fermarlo immediatamente. Questo non dovrebbe essere di parte", ha detto Biden. Secondo la segretaria al Tesoro Janet Yellen il Congresso ha tempo fino al 18 ottobre per evitare il default del debito, scenario che porterebbe a “una nuova recessione”.(Nys)