Egitto: al Sisi assicura ad Abu Mazen impegno verso causa palestinese

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha avuto una telefonata con il presidente palestinese Mahmoud Abbas Abu Mazen. Lo ha affermato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato stampa diffuso su Facebook. Al centro del colloquio gli ultimi sviluppi riguardanti la questione palestinese e il processo di pace. Durante la telefonata, al Sisi ha affermato che l'Egitto continua a impegnarsi a favore dei palestinesi, in stretto coordinamento con "i fratelli palestinesi", con l'obiettivo di rivitalizzare il processo di pace per ripristinare i diritti del popolo palestinese e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione. (Cae)