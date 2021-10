Africa: Usa, bene nomina De Mistura inviato Onu per Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “accolgono calorosamente la nomina di Staffan de Mistura a nuovo inviato delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sottolineando che “de Mistura apporta una notevole esperienza – avendo affrontato le sfide in Iraq, Libano e Siria - in questa importante posizione e sosterremo attivamente i suoi sforzi per promuovere un futuro pacifico e prospero per il popolo del Sahara occidentale e della regione”. Il capo della diplomazia di Washington ha aggiunto: “Sosteniamo fermamente la leadership dell'inviato de Mistura nel riprendere il processo politico guidato dalle Nazioni Unite per promuovere una risoluzione duratura e dignitosa del conflitto nel Sahara occidentale”.(Nys)