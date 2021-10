Germania: Merkel frena le ambizioni di Laschet (Cdu) di divenire cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è parsa frenare le ambizioni di Armin Laschet, candidato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) a succederle nell'incarico, di ottenere la guida del prossimo governo federale. Durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine del Consiglio europeo informale di Brdo in Slovenia, Merkel ha affermato che Laschet ha comunicato l'intenzione di avviare colloqui a tre tra popolari, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) per la formazione dell'esecutivo. Tuttavia, ha evidenziato la cancelliera, la Cdu “non ha ottenuto il miglior risultato elettorale, e non vi è nient'altro da aggiungere”. Il riferimento è alle elezioni del Bundestag del 26 settembre scorso, che hanno visto Cdu e Csu crollare al minimo storico del 24,1 per cento, seconde dopo il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al 25,7 per cento. Merkel non ha commentato l'avvio delle consultazioni a tre per la formazione del governo tra SpD, Fdp e Verdi, previsto per domani 7 ottobre. (Geb)