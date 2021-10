Nadef: Arrigoni (Lega), chiesto a governo più impegno su dipendenza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla Lega di governo "che ha a cuore i problemi reali degli italiani e per contrastare il rincaro delle bollette energetiche, nella risoluzione alla Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) approvata sia in Senato che alla Camera, chiediamo al governo un impegno risolutivo per attuare interventi di riduzione della dipendenza energetica del Paese e per la diversificazione degli approvvigionamenti. Mentre la sinistra chiacchiera a vuoto, noi non perdiamo di vista i cittadini e le loro difficoltà". Lo afferma in una nota il senatore della Lega, Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia del partito. (Com)