Fisco: Ruffini (Agenzia entrate) su riforma catasto, esigenza è quella di fare trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha pensato che sia necessario in questo momento fornire una fotografia veritiera e corretta degli immobili sul territorio nazionale. La fotografia è sfocata in alcuni casi, l'esigenza è quella di fare trasparenza". Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, a Skytg24, in merito a quanto previsto per la riforma del catasto nel disegno di legge delega sul fisco varato dall'esecutivo. (Rin)