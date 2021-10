Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/3- Evento "Graduation day", la cerimonia di consegna dei diplomi del Master in Cultural diplomacy, promosso dall’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo (Almed) e dall’Alta scuola di economia e relazioni internazionali (Aseri) dell’Università Cattolica.Roma, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede - Palazzo Borromeo (ore 11)- Al via "Fast Forward – The Future in the Making", opening conference della Maker Faire Rome 2021.Roma, Gazometro Ostiense, via del Commercio 9/11 (ore 17)- Finale dell'XI edizione del torneo di calcio a 5 "San Giovanni Paolo II", promosso dall'Unione sportiva Acli Roma e dalle Acli di Roma e provincia con il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del Coni Lazio e dell'Ufficio per la pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della Diocesi Roma, e che ha visto anche la partecipazione di Ancri Roma e del circolo Acli"Ergo Sum".Roma, parrocchia SS. Trinità, in via Filippo Marchetti, 36 (ore 18:30) (Rer)