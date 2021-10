Italia-Algeria: Di Maio incontra omologo Lamamra, focus su partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina l’omologo dell’Algeria, Ramtane Lamamra, giunto a Roma per partecipare alla conferenza ministeriale “Incontri con l’Africa”. Al centro del colloquio, la partnership strategica bilaterale e le questioni regionali. Lo rende noto la Farnesina. Sul piano bilaterale, Di Maio, nel ricordare la prossima visita di Stato in Algeria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha sottolineato l’impegno italiano per consolidare ulteriormente le relazioni politiche, economiche e culturali, alla luce dei profondi legami storici e dei numerosi dossier di comune interesse. Il titolare della Farnesina ha in particolare auspicato un ulteriore rafforzamento della cooperazione economica, a tutela delle imprese italiane già presenti e in vista di un ampliamento della partnership anche su settori innovativi. Sulla Libia, il ministro ha evidenziato come l’Algeria rappresenti un interlocutore chiave, confermando il pieno sostegno italiano al processo di transizione politica e ai suoi due obiettivi prioritari, ossia lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali il 24 dicembre e il ritiro dei mercenari e combattenti stranieri. Di Maio ha confermato all’omologo algerino l’impegno dell’Italia a facilitare il raggiungimento di un’intesa tra gli attori libici sul quadro costituzionale e giuridico per le elezioni su basi costruttive e inclusive. I due ministri hanno infine avuto uno scambio di vedute sul Sahel e su altre questioni regionali, ove da parte italiana è stata auspicata una collaborazione duratura tra i Paesi della regione, quale fattore chiave per la stabilità dell'area e per la lotta alle minacce alla sicurezza.(Com)