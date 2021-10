Usa: Senatori dem accettano offerta repubblicani su innalzamento debito fino a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Partito democratico Usa hanno annunciato di voler accettare la proposta del leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, per procedere all'innalzamento del tetto del debito fino a dicembre, in modo da scongiurare uno storico default. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Il senatore Tammy Baldwin ha osservato che accettare l'offerta di McConnell - sebbene il progetto iniziale fosse di estendere l'innalzamento del debito fino al 2022 - equivarrebbe a "una vittoria temporanea". I senatori dem hanno rinviato il voto finora per valutare la proposta dei conservatori. Il Senato avrebbe dovuto votare già oggi per chiudere il dibattito sull'iniziativa di legge, ma sarebbe stato bloccato dai repubblicani. E' necessario, infatti, che almeno dieci conservatori si uniscano ai dem per rompere il meccanismo di ostruzionismo denominato filibuster. I legislatori hanno tempo fino al 18 ottobre per aumentare il tetto del debito o rischiare un default storico per gli Stati Uniti. (segue) (Nys)