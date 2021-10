Argentina: affondamento Ara San Juan, Macri non sarà in aula per processo su spionaggio illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), non si presenterà questo giovedì al tribunale della città di Dolores dove era stato citato dal giudice istruttore, Martin Bava, nel quadro dell'inchiesta sul presunto spionaggio illegale a danno dei familiari delle 44 vittime del sottomarino Ara San Juan, affondato nel novembre del 2017. Lo ha annunciato l'ex ministro della Sicurezza, Patricia Bullrich, attuale presidente del partito Pro a cui appartiene Macri, in una lettera indirizzata al tribunale e diffusa anche alla stampa. "In qualità di presidente del Pro mi rivolgo a lei per comunicare che, com'è di pubblica conoscenza al momento della citazione, l'ingegnere Macri si trova fuori dal paese nel quadro di impegni internazionali fino alla fine del corrente mese", si legge nella missiva. "Ho fiducia che saprà comprendere la situazione che si è venuta a creare con questa improvvisa citazione e che terrà conto della permanente vocazione di rispetto delle istituzioni repubblicane che contraddistingue l'ex presidente garantendo i diritti e le garanzie che lo proteggono ed evitando qualsiasi decisione affrettata", prosegue la nota. (segue) (Abu)