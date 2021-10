Cile: cessa obbligo di quarantena per viaggiatori vaccinati a partire dal primo novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio rientra nella progressiva normalizzazione alla quale mira il governo. L'esecutivo ha già decretato la fine dello "Stato di eccezione e catastrofe" nel Paese a partire dal 30 settembre considerando ill miglioramento della situazione epidemiologica nel contesto della pandemia Covid-19. Rimane vigente ad ogni modo l'emergenza sanitaria e il protocollo che stabilisce eventuali restrizioni e aperture delle attività in relazione alla situazione dei contagi nelle diverse regioni e distretti. Lo Stato di eccezione, ha affermato il presidente Sebastian Pinera, "ha rappresentato una misura necessaria per dotare il Paese di maggiori strumenti e risorse per affrontare la pandemia". "Negli ultimi tre mesi la situazione sanitaria e il controllo della pandemia sono evolute favorevolmente che unitamente ai progressi del piano di vaccinazione". Dati questi progressi il governo ha deciso di "aumentare i livelli di libertà e mobilità della cittadinanza" con l'obiettivo di "rafforzare la ripresa dell'occupazione e della produzione". (Abu)