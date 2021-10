Cile: Senato discute quarto prelievo anticipato fondi pensione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'indice ufficiale dell'attività economica (Imacec) il prodotto interno lordo del Cile è cresciuto del 18,1 per cento nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2020. Si tratta, segnala il documento della Banca centrale, del maggior incremento mai registrato dal 1987, anno di inizio del rilevamento del Pil, e di un dato che supera anche le previsioni del mercato che stimavano in media per il secondo trimestre una crescita del 17,4 per cento. La Bcl sottolinea che l'incremento è dovuto in gran parte alla base di comparazione con il periodo del 2020 in cui si è maggiormente sentito l'impatto nell'economia delle restrizioni alle attività nel contesto della pandemia. Tuttavia il rilevamento del secondo trimestre presenta una crescita dell'1 per cento anche nel raffronto con il periodo gennaio-marzo di quest'anno. A sospingere la ripresa dell'economia, afferma la Bcl, "hanno inciso le misure di appoggio alle famiglie e alle imprese, i prelievi anticipati dei fondi pensione ed un miglior adattamento dell'economia alle restrizioni sanitarie". (Abu)