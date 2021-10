Italia-Regno Unito: Di Stefano incontra vice ministra per l'Asia Milling, ribadita importanza dell'Alleanza atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero degli Affari esteri Manlio Di Stefano ha incontrato oggi, a margine del Consiglio ministeriale dell'Ocse a Parigi, la vice ministra per l'Asia del Regno Unito, Amanda Milling. Sui tema dell'Indo-Pacifico, alla luce della recente costituzione dell'alleanza Aukus, il sottosegretario ha sottolineato l'importanza dell'Alleanza atlantica come comunità di democrazie basata su valori ed interessi comuni e la piena complementarietà tra la Difesa Europea e la Nato, riferisce un comunicato della Farnesina. Tema principale è stato quello dell'ambiente-clima, all'indomani della conclusione degli eventi presieduti dall'Italia a Milano (Youth4Climate e Pre-CoP 26) e alla vigilia dell'avvio della CoP26 in programma a Glasgow dal 1° al 12 novembre prossimo. Nel corso dell'incontro il sottosegretario Di Stefano ha ricordato che l'Italia è in prima linea nell'attuazione degli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici e, in conformità con l'approccio adottato nel corso dell'attuale presidenza G20, sta promuovendo un modello di sviluppo centrato sul rispetto dell'ambiente, portato avanti negli ultimi mesi con un intenso lavoro politico e diplomatico, dalla Ministeriale G20 di Napoli del luglio scorso alla Youth4Climate che ha preceduto i lavori della Pre-Cop di Milano dello scorso weekend. Tre appuntamenti che hanno ribadito l'impegno concreto del Governo italiano in favore della transizione ecologica a livello internazionale. (segue) (Com)