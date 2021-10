Messico: la riforma energetica del presidente divide le opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma costituzionale sul comparto energetico, che consegna all'impresa pubblica una posizione di predominio sul mercato, apre una spaccatura nel fronte delle opposizioni in Messico. Depositato in Parlamento il testo del progetto, il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha iniziato a far pressione sul Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), la forza di centrosinistra in cui aveva mosso i primi passi in politica, per raggiungere la maggioranza utile a far passare la riforma. Per far passare la riforma servono i consensi dei due terzi delle Camere, quota che il governo ha perso alle ultime elezioni di giugno, e il presidente ha chiesto che il voto in aula sia palese, per verificare "chi si schiera contro gli interessi della nazione". (segue) (Mec)