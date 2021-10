Salute: Oms raccomanda uso vaccino contro malaria per bambini a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha raccomandato l’uso diffuso del vaccino contro la malaria per i bambini dell’Africa sub-sahariana e in altre regioni con trasmissione moderata. La raccomandazione, riferisce un comunicato dell’Oms, si basa sui risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi, che ha raggiunto oltre 800 mila bambini dal 2019. “Questo è un momento storico. Il tanto atteso vaccino contro la malaria per i bambini è una svolta per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della malaria", ha affermato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L'utilizzo di questo vaccino in aggiunta agli strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno”. La malaria è una delle principali cause di malattie infantili e di morte nell'Africa subsahariana. Più di 260 mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni muoiono di malaria ogni anno.(Res)