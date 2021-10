Covid: ministro Lamamra, l'Algeria è pronta a esportare vaccini in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha iniziato qualche giorno fa la prima produzione del vaccino anti-Covid sul proprio territorio e a breve dovrebbe concludere le negoziazioni per avviare una nuova catena produttiva. Lo ha detto oggi a Roma il ministro degli Esteri e della Comunità nazionale all’estero algerino, Ramtane Lamamra, in un incontro con i giornalisti. “Grazie a Dio, l’Algeria ha saputo gestire la situazione sanitaria e le cifre si stanno abbassando notevolmente”, ha detto Lamamra, spiegando che il suo Paese potrebbe a breve esportare vaccini ai Paesi che ne hanno più bisogno. “L’Algeria non vuole solo prendersi carico delle proprie esigenze nazionali, ma anche esportare per dividere i suoi vaccini con i Paesi bisognosi”, ha aggiunto il ministro, che si trova Roma per partecipare alla Conferenza Italia-Africa e per colloqui bilaterali con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio.(Res)