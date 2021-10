Italia-Regno Unito: Di Stefano incontra vice ministra per l'Asia Milling, ribadita importanza dell'Alleanza atlantica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione verde sarà tanto più effettiva ed efficace, quanto più gli impegni verranno assunti in un'ottica multilaterale e di mutuo beneficio – ha detto il sottosegretario. "I grandi consessi internazionali, come il prossimo appuntamento di Glasgow, rappresentano, dunque, delle occasioni irrinunciabili di confronto, al fine di catalizzare gli sforzi comuni, giungendo ad intese concrete. Abbiamo convenuto, inoltre, che nel contesto attuale è fondamentale considerare le politiche commerciali internazionali come una leva per incentivare l'innalzamento degli standard ecologici. Il commercio non può essere equo se avviene con coloro che non danno importanza alla tutela dell'ambiente." "Stiamo quindi facendo tutto il possibile - ha proseguito il Sottosegretario - affinché i negoziati di Glasgow portino risultati tangibili e impegni ambiziosi e vincolanti su temi come il taglio e monitoraggio delle emissioni climalteranti e il sostegno economico multilaterale alla transizione ecologica da parte dei paesi in via di sviluppo". (Com)