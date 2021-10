Roma 2021: Meloni a Letta, su palco Gualtieri Cirinnà e cagnolino, Lucano, Battisti e Arcuri?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Letta prepara entusiasta il palco per la grande kermesse a sostegno di Gualtieri. La scaletta è fatta: inizia Monica Cirinnà che salirà con il suo esoso cagnolino, proseguono Mimmo Lucano, condannato in primo grado a 13 anni per associazione a delinquere e il terrorista Cesare Battisti in collegamento dalla galera, per il quale Gualtieri si spese personalmente con Lula". Lo dichiara, in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Seguono occupanti abusivi di case popolari strappate ai bisognosi - aggiunge - centri sociali e cooperative rosse che lucrano sui disperati. Gran finale con lo spettacolo di illusionismo del presidente della Regione Lazio e già segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che mostrerà come ha fatto sparire milioni di soldi dei cittadini per mascherine che non sono mai arrivate. Guest star Domenico Arcuri, il commissario dell'emergenza Covid nominato dal governo Pd, che ci racconterà tutti gli scandali della sua gestione e le consulenze milionarie agli amichetti della sinistra. La pagliacciata si conclude con Letta che dà lezioni di moralità e presentabilità al centrodestra. Ma quanto sono penosi questi del Pd?".(Com)