Messico: la riforma energetica del presidente divide le opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i punti qualificanti del progetto. La partecipazione dei privati nel settore energetico sarà sottoposta alla pianificazione, al controllo e alla regole dettate dalla Cfe, in base a un principio caro all'amministrazione Lopez Obrador: il principio cui deve ispirarsi il comparto è quello di garantire energia continua e a basso costo, compito che può assolvere la compagnia statale, lasciando in seconda battuta l'interesse commerciale dei privati. La Cfe dovrebbe assumere una personalità giuridica propria, diventando a tutti gli effetti da da impresa produttiva dello Stato a un vero e proprio organo dello Stato. Così rinnovata, la Cfe riassorbirà le competenze di due agenzie create dalla precedente riforma per agevolare l'ingresso dei privati nel settore: la Commissione nazionale idrocarburi (Cnh) e la Comissione regolatrice dell'Energia (Cre), oltre a quelle del Centro nazionale di controllo dell'energia (Cenace), oggi operatore-filiale del Cfe. Un organismo che provvederà dunque a creare, distribuire e amministrare l'energia elettrica che si produce. (segue) (Mec)