© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE/1- Prende il via la prima edizione di 'Blue Planet Economy European Maritime Forum', il format internazionale dedicato alla Blue Economy in chiave euromediterranea, progetto organizzato da Fiera Roma e Mar – Marine Activities and Research Association, in collaborazione con Habitat World e Biennale Habitat e con il sostegno di Regione Lazio, Unioncamere Lazio e della Camera di Commercio di Roma.- Anteprima stampa del nuovo allestimento Sale del Cinquecento, a cura di cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte. Il progetto allestimento è di Enrico Quell.Roma, palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13 (ore 9) (segue) (Rer)