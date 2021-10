Roma 2021: Gualtieri, grazie a Calenda, fa piacere suo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle parole del leader di Azione, Carlo Calenda, "sono contento, avevo detto che mi avrebbe fatto piacere avere il suo sostegno e lo ringrazio per avere detto che mi voterà’’. Lo ha detto, a quanto si apprende, il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine di una iniziativa a palazzo Rospigliosi. Carlo Calenda ha affermato a La7 che essendo fuori dal ballottaggio voterà per Gualtieri al secondo turno. (Rer)