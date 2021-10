Usa-Cina: Biden e Xi terranno bilaterale virtuale entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo cinese Xi Jinping hanno raggiunto un accordo "in linea di principio" per tenere un incontro bilaterale virtuale entro la fine dell'anno. Lo ha reso noto oggi la Casa Bianca, in un annuncio giunto dopo il vertice di oggi a Zurigo - durato sei ore - tra il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, l’omologo cinese Yang Jiechi. L'amministrazione Biden considera i contatti diplomatici tra i due leader come la chiave per gestire le relazioni bilaterali, caratterizzate da notevoli attriti negli ultimi mesi. I colloqui di Zurigo hanno segnato l'incontro di più alto livello tra funzionari statunitensi e cinesi dopo il vertice in Alaska a marzo, dove Yang ha pubblicamente rimproverato Sullivan e il segretario di Stato, Antony Blinken, per aver criticato apertamente Pechino sui diritti umani e altre questioni. La Casa Bianca ha definito l’incontro tra Sullivan e Jiechi come la prova del "nostro tentativo di gestire responsabilmente la competizione tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese". Biden, invece, ha sentito telefonicamente Xi il 9 settembre scorso, in una conversazione durata 90 minuti.(Nys)