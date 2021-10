Argentina: Banca mondiale porta stima crescita a +7,5 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le principali stime contenute nella Legge di Bilancio che il governo ha inviato a metà settembre in parlamento, l'Argentina avrà nel 2022 una crescita del Pil del 4 per cento, un livello di inflazione del 33 per cento, un deficit finanziario al 4,9 per cento del Pil, e un tetto di spesa pubblica del 2,4 per cento del prodotto. Il progetto legge include anche l'aggiornamento delle proiezioni per quest'anno. In questo senso per il 2021 il governo prevede un'inflazione del 45,1 per cento e una crescita del Pil dell'8 per cento, con un saldo commerciale attivo di 12,8 miliardi di dollari. Il progetto di Bilancio per il 2022 presentato da Guzman esclude inoltre l'obbligo di pagamento di scadenze del debito per 17,8 miliardi di dollari con l'Fmi, dando quindi per scontato il raggiungimento di un accordo per la ristrutturazione del credito Stand by da 45 miliardi di dollari contratto nel 2018. (segue) (Abu)