Algeria: ministro Esteri Lamamra, donne e giovani saranno i nostri punti di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria considera le donne e i giovani come punti di forza su cui sviluppare il proprio futuro. Lo ha detto oggi a Roma il ministro degli Esteri e della Comunità nazionale all’estero algerino, Ramtane Lamamra, in un incontro con i giornalisti. “Le donne algerine sono presenti nella comunità nazionale a tutti i livelli, con gli stessi diritti e doveri degli uomini: hanno accesso a tutti i livelli di studio e a tutte le professioni. Abbiamo donne ministro, ambasciatrici, giudici, rettrici universitarie, solo per citare alcuni esempi”, ha detto Lamamra. “Puntiamo molto anche sui nostri tanti giovani, cercando in tutti i modi di evitarne la marginalizzazione dopo la fine degli studi. Abbiamo un ministro delle start-up e delle nuove tecnologie che ha 27 anni: credo che questo sia un buon esempio della visione dell’Algeria”, ha detto ancora il ministro, che si trova Roma per partecipare alla Conferenza Italia-Africa e per colloqui bilaterali con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio.(Res)