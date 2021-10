Roma 2021: Calenda, Michetti incapace e senza programma per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo estremamente sbagliato bollare la destra come neofascista, é un modo per radicalizzarla: Michetti è stato votato da tantissime persone, il suo problema non è che sia neofascista - penso sia democristiano - ma il problema di Michetti è che é totalmente incapace. Quindi il punto su cui battere Michetti é che non c'è un programma per Roma. Quello di Gualtieri invece è troppo conservatore".Così il leader di Azione Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. (Com)