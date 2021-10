Francia-Australia: ambasciatore francese torna a Canberra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Francia in Australia tornerà a Canberra dopo essere stato richiamato a Parigi a causa della crisi diplomatica che si è aperta in seguito alla rottura del contratto per la fornitura di sottomarini francesi. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, intervenendo all'Assemblea nazionale. L'ambasciatore di Francia tornerà in Australia con due missioni: "contribuire a ridefinire i termini della nostra relazione con l'Australia nel futuro" e " difendere con fermezza i nostri interessi nella messa in atto concreta della decisione australiana di mettere fine al programma dei futuri sottomarini", ha spiegato Le Drian. (Frp)