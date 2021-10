Ue: Parlamento, miglior coordinamento con Usa e sì ad autonomia strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati sostengono l'autonomia strategica dell'Unione europea e chiedono un migliore coordinamento Ue-Stati Uniti sulla Cina, per evitare tensioni come quelle causate dall'accordo tra Australia, Regno Unito e Usa (Aukus). Lo si apprende dal Parlamento europeo, che oggi ha approvato una risoluzione sulle future relazioni tra l'Ue e gli Stati Uniti con 550 voti favorevoli, 83 contrari e 55 astensioni. I deputati sostengono che l'Ue dovrebbe impegnarsi a favore di una leadership condivisa con gli Stati Uniti, pur potenziando la sua autonomia strategica sul piano della difesa e delle relazioni economiche quale mezzo per portare avanti i propri legittimi interessi diplomatici, economici e di sicurezza. In merito alla Cina, secondo gli europarlamentari è necessario esplorare aree di convergenza, una possibile cooperazione e migliore coordinamento tra Stati Uniti e Ue, al fine di evitare tensioni transatlantiche come quelle che hanno fatto seguito all'adozione, senza consultazione degli alleati Ue, del cosiddetto accordo Aukus. Il Parlamento accoglie favorevolmente i recenti progressi sulla strategia indopacifica dell'Unione, e afferma che il coordinamento con gli Stati Uniti sulla Cina dovrebbe concentrarsi sulla tutela dei diritti umani e delle minoranze e sull'allentamento delle tensioni nei mari della Cina meridionale e orientale, a Hong Kong e nello stretto di Taiwan. (segue) (Beb)