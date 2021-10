Ue: Parlamento, miglior coordinamento con Usa e sì ad autonomia strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i deputati, è positivo che la riunione inaugurale del Consiglio commerciale e tecnologico Ue-Usa si sia svolta il 29 settembre a Pittsburgh come previsto, nonostante le tensioni che dovranno essere discusse in modo aperto e franco. Condannando la violenta presa dell'Afghanistan da parte dei talebani a seguito del ritiro delle forze statunitensi ed europee, il Parlamento chiede "una profonda riflessione a livello transatlantico sugli insegnamenti della missione in Afghanistan, al fine di trarre le necessarie conclusioni per gli sforzi futuri volti a promuovere la stabilità, la sicurezza e il buon governo nel mondo". Inoltre, esorta i partner transatlantici ad avviare un dialogo con tutti i Paesi vicini dell'Afghanistan, tenendo presente la difficile situazione dei cittadini afgani che vi si sono rifugiati e della necessità di aiutarli. L'Ue dovrebbe intensificare la cooperazione con gli Stati Uniti anche nelle relazioni con i Paesi del Partenariato orientale e dei Balcani occidentali. In questo senso, i deputati chiedono un coordinamento periodico tra il Consiglio Affari esteri e il segretario di Stato Usa e suggeriscono di creare un Consiglio politico transatlantico (Cpt) guidato dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza e dal segretario di Stato Usa e sostenuto da regolari contatti con i leader politici. (Beb)