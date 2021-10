Cile: Senato discute quarto prelievo anticipato fondi pensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per il mercato finanziario del Cile (Cmv), organo equivalente alla nostra Consob, ha ammonito che un ulteriore prelievo dei fondi pensione metterebbe in crisi la solvenza di alcuni dei principali fondi pensione e che il dibattito sta esponendo l'intero settore al "peggior scenario di rischio degli ultimi 35 anni". La stessa Banca centrale, in un rapporto diffuso oggi, ha segnalato che a causa dei prelievi anticipati già effettuati, il livello di risparmio dei cileni è sceso di 8,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, un dato solo parzialmente compensato dall'aumento del livello dei depositi bancari e dalla diminuzione del livello di indebitamento delle famiglie. Il rapporto rivela inoltre che i consumi delle famiglie sono cresciuti del 33,3 per cento su anno determinando parallelamente un calo del tasso di risparmio del 43 per cento sempre su anno, passato dal 9,9 al 5,6 per cento del Pil. Si tratta del livello più basso di risparmio dall'inizio della serie a gennaio 2013. (segue) (Abu)