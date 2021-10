Pil: Bonomi, crescita Paese? Rimbalzo importante ma con molte ombre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di crescita del Paese? "E' indubbio che c'è stato un rimbalzo importante, si stima un +6 per cento di Prodotto interno lordo per fine anno. E' un rimbalzo che però ha molte ombre: stiamo assistendo ad un'impennata dei costi energetici, abbiamo i prezzi delle materie prime schizzati alle stelle e difficoltà nel reperirle. Tutti fattori che possono mettere in crisi questa ripresa". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Zapping", il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. (Rin)