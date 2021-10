Energia: fonti stampa, spagnola Endesa compra nuovo carbone per centrale termica As Pontes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società energetica spagnola appartenente al gruppo Enel, avrebbe acquistato nuovo carbone (almeno 60 mila tonnellate) da utilizzare nella centrale termica ad As Pontes (La Coruna) per soddisfare eventuali esigenze energetiche invernali. È quanto rivelato da fonti sindacali all'agenzia stampa "Europa Press", secondo cui questa acquisizione sarebbe stata conclusa il 30 settembre scorso e il carbone dovrebbe arrivare nel porto di Ferrol il mese prossimo. Il gruppo non ha confermato ufficialmente questo acquisto, limitandosi a indicare che "sta analizzando varie opzioni per soddisfare le esigenze del gestore del sistema in caso di un inverno estremamente rigido o di interruzioni nel mercato internazionale del gas". Il governo spagnolo e le imprese avevano fissato una data di scadenza per questa tecnologia poiché si tratta di un combustibile fossile che emette CO2 nell'atmosfera e l'intenzione dell'esecutivo è di sostituirlo con altre fonti di generazione non inquinanti. Tuttavia, la crisi causata dagli alti prezzi del gas potrebbe portare il governo a sfruttare la sua capacità fino alla data della sua chiusura. (Spm)