Mafia: Lamorgese, alleanza Stato-imprese per nuova cultura prevenzione

- "Occorre mettere in campo nuove iniziative per costruire un sistema in cui la prevenzione e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata sono considerati alleati e non un ostacolo al recupero e al rilancio produttivo ed economico. E questo è tanto più importante ora nel momento in cui stanno arrivando le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza: per questo dobbiamo fare un grande lavoro insieme". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo oggi da remoto al corso di formazione della Scuola superiore della magistratura dedicato a Paolo Borsellino "Prevenire il condizionamento criminale dell'economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende" tenuto a Palazzo Steria a Palermo. "Il crimine organizzato - ha aggiunto - si combatte non soltanto con attività di repressione ma anche con un'efficace strategia di aggressione al patrimonio delle consorterie mafiose e con la restituzione al circuito dell'economia legale dei beni illecitamente accumulati. Tradizionalmente le politiche antimafia si sono concentrate sullo strumento ablatorio, strumento che si è rilevato poco efficace per l'aggressione alle imprese colluse". (segue) (Rin)