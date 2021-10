Mafia: Lamorgese, alleanza Stato-imprese per nuova cultura prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo di forme di partenariato pubblico-privato - ha sottolineato in chiusura Lamorgese - è un elemento fondante della crescita del Paese". Una "alleanza virtuosa" tra Stato e imprese "può rappresentare, anche in una prospettiva futura, la chiave per affermare una nuova cultura della prevenzione antimafia". Il dibattito sulla gestione delle aziende contaminate dalle infiltrazioni mafiose è stato organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, dalla direzione nazionale Antimafia e dall'Università degli studi di Palermo dal 6 all'8 ottobre. I lavori di oggi sono stati aperti dai saluti del Rettore dell’Università, Micari, del presidente della Scuola superiore di magistratura, Lattanzi, e del procuratore nazionale antimafia, De Raho, a cui hanno fatto seguito gli interventi del sottosegretario Garofoli, della ministra della Giustizia Cartabia e dell'Interno, Lamorgese. (Rin)