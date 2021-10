Algeria: arrestate sette persone per presunto sostegno a gruppi terroristici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni distaccamenti combinati dell'esercito algerino hanno arrestato sette persone, accusate di sostegno ai gruppi terroristici. Lo riferisce un comunicato stampa che traccia il bilancio delle operazioni condotte nell'ultima settimana. “Nell'ambito delle loro nobili missioni di difesa e sicurezza del territorio nazionale contro ogni forma di minaccia, i reparti e le unità dell'esercito hanno svolto, dal 29 settembre al 5 ottobre 2021, molteplici operazioni che testimoniano l'infallibile impegno delle nostre Forze armate per preservare la pace e la sicurezza nel nostro Paese”, si legge. "Nell'ambito della lotta al terrorismo, distaccamenti combinati dell'Esercito popolare nazionale hanno catturato sette elementi di sostegno a gruppi terroristici in operazioni separate in tutto il territorio nazionale. Nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e nella dinamica degli sforzi sostenuti per contrastare la piaga del narcotraffico nel nostro Paese, reparti congiunti dell'Esercito hanno intercettato, in coordinamento con i vari servizi di sicurezza a livello dei territori della seconda a della terza regione militare, quattro narcotrafficanti, e hanno sventato tentativi di introdurre quantitativi di droga attraverso i confini con il Marocco, pari a 4,20 quintali di kif trattato, mentre 19 narcotrafficanti sono stati arrestati, e sono stati sequestrati 2,49 quintali di kif trattato e 20.620 compresse psicotrope in varie operazioni effettuate nelle altre regioni. (Ala)